Un gran circo il post sospetto di Nancy Brilli dopo l’eliminazione da Ballando
L’eliminazione di Nancy Brilli da Ballando con le stelle poteva sembrare la fine naturale di un percorso complicato, ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha acceso il dibattito. Un suo post pubblicato su Instagram ha sollevato dubbi, interpretazioni e persino sospetti di una frecciata alla produzione: un’immagine, una frase precisa e un dettaglio che non è passato inosservato. Leggi anche: “Ho la diastasi”: la conduttrice italiana lo rivela così. Di cosa si tratta e gli altri vip che ne soffrono Nancy Brilli fuori da Ballando: il post “da circo” che fa discutere. Dopo essere stata l’ultima concorrente eliminata dallo show di Milly Carlucci, Nancy Brilli è finita al centro di un piccolo caso mediatico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
