Un gioiello della Polizia di Stato consegnato al museo storico Terra Aria
Oggi 26 novembre al museo storico “Terra Aria” di Montagnana si è svolta la cerimonia di consegna dell’elicottero della Polizia di Stato A109A PS47 appartenuto al decimo reparto Volo Venezia, presenti il direttore del Museo Vittorio Frison, il sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato, il questore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Una ragazza di 15 anni è stata denunciata dopo essere stata sorpresa dalla Polizia di Stato con una scatola di gioielli appena ritirati da un anziano, raggirato con la tecnica del “finto carabiniere”. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata del 22 novembre ne - facebook.com Vai su Facebook
Finta carabiniere quindicenne tenta truffa ad anziana: bloccata dalla Polizia con i gioielli in mano gazzettadisiena.it/finta-carabini… Vai su X