Un gioiello della Polizia di Stato consegnato al museo storico Terra Aria

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 26 novembre al museo storicoTerra Aria” di Montagnana si è svolta la cerimonia di consegna dell’elicottero della Polizia di Stato A109A PS47 appartenuto al decimo reparto Volo Venezia, presenti il direttore del Museo Vittorio Frison, il sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato, il questore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

