Prato, 26 jovembre 2025 – L'Autofficina Montegrappa si occuperà della manutenzione dei mezzi della delegazione di Prato e Pistoia della Fondazione Ant Franco Pannuti Ets. L'annuncio arriva proprio in prossimità dell'inaugurazione dell'ampliamento dell'azienda gestita dai fratelli Francesco e Matteo Brescia. Gli spazi di via Fra Bartolomeo, infatti, raddoppiano, e come gesto di attenzione verso il territorio è arrivata anche la decisione di affiancarsi alle attività di una Fondazione che tanto bene fa verso la cittadinanza. Da qui la decisione di prendere in carico la manutenzione dei veicoli di Ant, ma anche di effettuare una donazione in favore della Fondazione, a sostegno dei vari servizi erogati su Prato e Pistoia, per rendere un Natale più sereno ai malati oncologici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un gesto per i malati oncologici. Autofficina Montegrappa “cura” i mezzi della Fondazione Ant