Un evento per sostenere la nascita del centro semi-intensivo pediatrico dedicato ai bambini con disabilità gravi

Palermo ha risposto con il cuore. Sia Villa Trabia che il Cineteatro De Seta si sono trasformati in dei palcoscenici di emozioni, arte e speranza per sostenere la nascita del Giulia Hospital Center; il futuro centro semi-intensivo pediatrico dedicato ai bambini con disabilità gravi e alle loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

