Un evento per sostenere la nascita del centro semi-intensivo pediatrico dedicato ai bambini con disabilità gravi
Palermo ha risposto con il cuore. Sia Villa Trabia che il Cineteatro De Seta si sono trasformati in dei palcoscenici di emozioni, arte e speranza per sostenere la nascita del Giulia Hospital Center; il futuro centro semi-intensivo pediatrico dedicato ai bambini con disabilità gravi e alle loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Start-up your ideas! UNIMPRESA è un’iniziativa rivolta a studenti e neolaureati nata per sostenere la nascita e lo sviluppo di progetti imprenditoriali. E tu, cosa aspetti? Candida la tua idea imprenditoriale! Scopri di più al seguente link: spinoff.unint.eu Vai su X
17 Novembre – Giornata Mondiale della Prematurità Il Comune di Campodarsego si unisce alla Giornata Mondiale della Prematurità per sensibilizzare la comunità sul tema della nascita pretermine e per sostenere le famiglie che vivono questo percorso del - facebook.com Vai su Facebook
Il Centro per le Famiglie festeggia i nuovi nati - L’Unione della Romagna Faentina, attraverso il suo Centro per le Famiglie, invita i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel comune di Faenza nati nell’ultimo anno a un evento speciale per c ... Da ravennawebtv.it
Adricesta dona la poltrona relax al Centro nascita Pescara - Un nuovo gesto di solidarietà ha segnato la mattinata all'ospedale di Pescara, dove l'associazione Adricesta Onlus ha donato una poltrona relax al Centro Nascita. Si legge su ansa.it