Un consiglio bipartisan Sì al ’libero consenso’ e al nuovo linguaggio
Il 25 novembre si è aperto in Consiglio comunale, con un’aula compatta nel ribadire che la violenza di genere non è un’emergenza da calendario ma una realtà che attraversa ogni giorno la città. Nel corso della seduta monotematica "Le radici della violenza", il presidente Enzo Belloni ha ricordato la funzione collettiva della prevenzione, "una difesa collettiva", e l’importanza del 1522, mentre il sindaco Andrea Biancani ha parlato di un fenomeno "politico, economico e culturale", citando i dati del Centro antiviolenza: 204 donne accolte nel 2024, un aumento che racconta tanto la gravità quanto la maggiore consapevolezza dei servizi presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
