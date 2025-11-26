Un consiglio bipartisan Sì al ’libero consenso’ e al nuovo linguaggio

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 novembre si è aperto in Consiglio comunale, con un’aula compatta nel ribadire che la violenza di genere non è un’emergenza da calendario ma una realtà che attraversa ogni giorno la città. Nel corso della seduta monotematica "Le radici della violenza", il presidente Enzo Belloni ha ricordato la funzione collettiva della prevenzione, "una difesa collettiva", e l’importanza del 1522, mentre il sindaco Andrea Biancani ha parlato di un fenomeno "politico, economico e culturale", citando i dati del Centro antiviolenza: 204 donne accolte nel 2024, un aumento che racconta tanto la gravità quanto la maggiore consapevolezza dei servizi presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un consiglio bipartisan s236 al 8217libero consenso8217 e al nuovo linguaggio

© Ilrestodelcarlino.it - Un consiglio bipartisan. Sì al ’libero consenso’ e al nuovo linguaggio

Leggi anche questi approfondimenti

Firenze, primo consiglio comunale: Funaro bipartisan abbraccia tutti. Battute e sorrisi, buona la ’prima’ - Firenze, 17 luglio 2024 – E’ praticamente l’ultima a varcare la soglia del Salone de’ Dugento, gremito come poche volte (purtroppo) accade. lanazione.it scrive

Parolacce e insulti, una bagarre tira l’altra: in consiglio comunale ad Ancona figuraccia bipartisan - È il glossario dell’imbarazzo l’unica cosa che resterà del consiglio comunale di ieri. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Bipartisan S236 8217libero