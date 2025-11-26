Un cittadino | In via Thaon di Revel una struttura pubblica mai aperta

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Gradirei sapere dagli amministratori della città di Pescara quando i cittadini di borgo marino sud potranno usufruire di questa struttura realizzata da anni e abbandonata a sé stessa».È quanto chiede un nostro lettore che ha inviato anche la foto che mostra la foto alla quale si riferisce. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cittadino via thaon revelUn cittadino: "In via Thaon di Revel una struttura pubblica mai aperta" - «Gradirei sapere dagli amministratori della città di Pescara quando i cittadini di borgo marino sud potranno usufruire di questa struttura realizzata da anni e abbandonata a sé stessa». Secondo ilpescara.it

Miti, anconetano illustre "La città gli renda omaggio" - L’ex parlamentare Tiraboschi ricorda il luminare della medicina morto a 108 anni. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Pini di Brignole, abbattuti i primi tre alberi - Iniziato ieri sera da parte dei tecnici di Aster il taglio dei primi pini in via Thaon de Revel, davanti a Brignole. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadino Via Thaon Revel