Un cittadino | In via Thaon di Revel una struttura pubblica mai aperta
«Gradirei sapere dagli amministratori della città di Pescara quando i cittadini di borgo marino sud potranno usufruire di questa struttura realizzata da anni e abbandonata a sé stessa».È quanto chiede un nostro lettore che ha inviato anche la foto che mostra la foto alla quale si riferisce. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
