Un assistente AI per semplificare la sicurezza firmato Barracuda
Le aziende sono alle prese con minacce digitali sempre più insidiose e con team di sicurezza sovraccarichi. In questo scenario arriva Barracuda Assistant, il nuovo assistente basato su intelligenza artificiale di Barracuda Networks, progettato per alleggerire la pressione sulle organizzazioni e rendere più gestibili le operazioni di cybersecurity quotidiane. Lancio e visione Con il lancio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
