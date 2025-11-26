Un abete di 7,6 metri dal Michigan arriva alla Casa Bianca | Melania Trump inaugura il Natale presidenziale
Melania Trump ha ricevuto lunedì alla Casa Bianca l’albero di Natale ufficiale 2025, un abete concolor di 7,6 metri proveniente dalla Korson’s Tree Farms nel Michigan, che sarà esposto nella Blue Room durante le festività natalizie, inaugurando la stagione degli allestimenti presidenziali con un look che mescola rigore sartoriale e accenti festivi. La First Lady ha accolto l’abete sul South Lawn della residenza presidenziale indossando un cappotto color panna con maniche a kimono, guanti lunghi in pelle burgundy lucida e décolleté in tartan sui toni del rosso e del bosco. La scelta stilistica segna l’apertura formale dei preparativi natalizi alla Casa Bianca, un appuntamento che dal Dopoguerra rappresenta non solo un rito istituzionale ma anche un momento di rappresentazione pubblica dell’amministrazione in carica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
