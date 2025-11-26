UmbriaCON 2026 | tema cover e primi ospiti del Festival Comics Arts & Games Umbriafiere – Bastia Umbra

La magia di UmbriaCON sta per tornare. Dopo due edizioni di straordinario successo, il Festival Comics Arts & Games dell’Umbria torna dal 16 al 18 gennaio 2026 presso il complesso espositivo UmbriaFiere a Bastia Umbra (Pg). Confermato come uno degli appuntamenti di punta del panorama comics & games italiano, UmbriaCON consolida in questa terza edizione il suo ruolo di riferimento non solo per nerd e lettori di comics. UmbriaCON, infatti, è una grande festa aperta a tutti gli appassionati di cultura pop, intrattenimento, fantasy e cinema d’animazione, a famiglie e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

