Umbria la casa in affitto non c' è | mercato al collasso con solo 8 immobili disponibili per comune

L’Umbria degli affitti a lungo termine è un deserto. Un mercato allo stremo, con numeri che raccontano un’emergenza sociale: in tutta la regione sono disponibili appena 714 immobili in locazione, una media di otto case per ciascuno dei 92 comuni. Il quadro, elaborato da Mauro Cavadenti, agente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Diritto alla casa e sostenibilità la missione di Ater Umbria - Ater Umbria si avvia verso una nuova fase con una nuova governance, frutto di una visione condivisa con la Regione Umbria, che vede tra i temi principali il diritto alla casa, la sostenibilità e la ... Si legge su ansa.it

Sfratti, Umbria sopra la media. “Non hanno i soldi per l’affitto”. E il 20 per cento delle case è libero - Perugia, 11 novembre 2025 – A Terni il cento per cento degli sfratti avviene per morosità. Scrive msn.com