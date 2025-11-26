Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri passano in Norvegia sul campo del Bodo le pagelle degli uomini di Spalletti

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 26 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live i bianconeri passano in norvegia sul campo del bodo le pagelle degli uomini di spalletti

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri passano in Norvegia sul campo del Bodo, le pagelle degli uomini di Spalletti

Approfondisci con queste news

Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 2025/26 - Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 2025/26 Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la prima ... Come scrive juventusnews24.com

ultimissime juve live bianconeriPagelle Bodo Glimt Juve: Yildiz illumina e trascina i bianconeri, si sbloccano Openda e David. Adzic, che fatica! – VIDEO - Pagelle Bodo Glimt Juve: Yildiz entra e cambia il volto della gara ispirando i compagni, gioia per le punte ma Adzic soffre. Da juventusnews24.com

ultimissime juve live bianconeriBodo/Glimt-Juventus LIVE: risultato, cronaca, tabellino e le formazioni della partita di Champions League - Dopo aver inanellato sin qui tre pareggi e una sconfitta, i bianconeri puntano dichiaratamente alla prima vittoria in Europa per non compromettere ulteriormente il proprio percorso nel contesto della ... Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Bianconeri