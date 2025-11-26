Uk morta a 80 anni Joan Templeman moglie dell' imprenditore miliardario Richard Branson fondatore di Virgin Group

26 nov 2025

Richard Branson annuncia la morte della moglie Joan Templeman, compagna di una vita: una figura centrale nella famiglia e nella storia personale dell'imprenditore È morta a 80 anni Joan Templeman, moglie dell'imprenditore miliardario Richard Brenson, fondatore di Virgin Group. Insieme dal 197.

uk morta a 80 anni joan templeman moglie dell imprenditore miliardario richard branson fondatore di virgin group

© Ilgiornaleditalia.it - Uk, morta a 80 anni Joan Templeman, moglie dell'imprenditore miliardario Richard Branson, fondatore di Virgin Group

