Uk morta a 80 anni Joan Templeman moglie dell' imprenditore miliardario Richard Branson fondatore di Virgin Group
Richard Branson annuncia la morte della moglie Joan Templeman, compagna di una vita: una figura centrale nella famiglia e nella storia personale dell’imprenditore È morta a 80 anni Joan Templeman, moglie dell'imprenditore miliardario Richard Brenson, fondatore di Virgin Group. Insieme dal 197. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Lutto per Richard Branson, morta a 80 anni sua moglie - Lutto in casa del celebre imprenditore britannico 75enne Richard Branson, noto per il suo ricchissimo patrimonio, per l'eccentricità del suo stile di vita e per lo spirito di avventura. Scrive msn.com
