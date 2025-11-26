Ufficiali annunciano il colpo di Stato | Prendiamo il controllo del Paese fino a nuovo avviso

Colpo di Stato in Guinea-Bissau, dove un gruppo di ufficiali riuniti sotto il nome di “Alto comando militare per il ripristino dell’ordine” ha dichiarato di aver assunto il controllo del Paesefino a nuovo avviso”. L’annuncio è stato letto nel quartier generale dell’esercito, a Bissau, e rilanciato da Radio France Internationale, mentre la capitale vive ore di forte tensione dopo gli spari avvertiti questa mattina nei pressi del palazzo presidenziale. Secondo quanto comunicato dai militari, il processo elettorale in corso è sospeso, i risultati delle presidenziali – attesi per domani – vengono annullati e tutti i programmi radiotelevisivi interromperti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

