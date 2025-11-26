Ue | fine guerra in 2025?No segnali Mosca

14.38 "Al momento non vediamo alcun segnale da parte russa che voglia davvero la pace. La scorsa notte li abbiamo visti bombardare costantemente civili e infrastrutture civili senza mostrare alcun segno di volere la pace".Così l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, sulle parole di Rutte, secondo il quale la guerra può finire nel 2025. "Se ci fosse un cessate il fuoco,ci sarebbe anche la possibilità di sedersi davvero a un tavolo e negoziare", ha detto al termine del summit Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Rutte: 'La guerra potrebbe finire entro il 2025'. L'Ue: 'Nessun segnale da Mosca'. Il Cremlino: 'Accordo? Prematuro parlarne' - Mosca: 'Gli europei si intromettono inutilmente nel piano di pace'. Si legge su ansa.it

MIG RUSSI NEI CIELI UE/ “Ecco i veri poteri che decideranno la fine della guerra in Ucraina” - 31 sono entrati nello spazio aereo europeo Tre Mig russi hanno invaso ieri lo spazio aereo della Lettonia e sono ... ilsussidiario.net scrive

Dombrovskis, 'l'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca' - "Stiamo assistendo a ogni tipo d'azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all'uso dell'immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia". Segnala ansa.it