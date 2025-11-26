UeD anticipazioni | Gemma bacia un cavaliere Marina va via Cristiana bacia Ernesto

Nella registrazione del 25 novembre di Uomini e Donne ci sono stati degli scontri al Trono Over, con tanto di scenate e uscire dallo studio. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, c’è stata una nuova lite tra le due troniste, ma non solo. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Gemma fuori di testa, Marina show e polemiche. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 25 novembre, sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha dato luogo ad un comportamento insolito. Nello specifico, ha baciato un cavaliere di nome Antonio direttamente a centro studio, per contro, invece, ha deciso di eliminare Roberto. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - UeD anticipazioni: Gemma bacia un cavaliere, Marina va via, Cristiana bacia Ernesto

