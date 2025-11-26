Ue | accordo pace non apra a nuove guerre

Servizitelevideo.rai.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.51 "Nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina, nulla sull'Europa senza Europa, nulla sulla Nato, senza la Nato". Lo ha ribadito la presidente della Commissione Ue von der Leyen in Plenaria a Strasburgo. L'eventuale pace in Ucraina non deve creare un "precedente pericoloso" per l'Europa, perché riconoscere nuovi confini prepara il terreno a "nuove guerre" su suolo europeo. "Una pace giusta e duratura. L'Europa sostiene tutti gli sforzi. Accogliamo con favore quelli guidati dal presidente Trump". Con Kiev in ogni fase del percorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ue accordo pace apraL'Europa riscrive il piano di pace per l'Ucraina. Gli Stati Uniti aprono alle modifiche - Washington e Kyiv definiscono i colloqui di pace di Ginevra "molto produttivi" e concordano di continuare il loro "intenso" lavoro. Come scrive ilfoglio.it

Pagina 18920 - sottopagina 1 - 26/11 10:51 Ue:accordo pace non apra a nuove guerre 25/11 18:30 Media: "Sì di Kiev al piano di pace" 25/11 18:30 Media:"Sì di Kiev al piano di pace Usa" 25/11 17:50 Lavrov: Ue ha fallito su Kiev, bene ... Segnala televideo.rai.it

ue accordo pace apraEcco il piano Ue per la pace in Ucraina. I 24 punti presentati a Ginevra -  Una roadmap in 24 punti per mettere fine al conflitto e ridisegnare la sicurezza europe. Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Accordo Pace Apra