Ue | accordo pace non apra a nuove guerre
10.51 "Nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina, nulla sull'Europa senza Europa, nulla sulla Nato, senza la Nato". Lo ha ribadito la presidente della Commissione Ue von der Leyen in Plenaria a Strasburgo. L'eventuale pace in Ucraina non deve creare un "precedente pericoloso" per l'Europa, perché riconoscere nuovi confini prepara il terreno a "nuove guerre" su suolo europeo. "Una pace giusta e duratura. L'Europa sostiene tutti gli sforzi. Accogliamo con favore quelli guidati dal presidente Trump". Con Kiev in ogni fase del percorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
