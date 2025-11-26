Ue l' ultima truffa | lo chiamano tonno? Cosa mangiate davvero

L’ultima follia sulle nostre tavole, ed evidentemente avallata dall’Unione Europea? Un tonno che non è un tonno, un piatto di pesce senza pesce. Sembra una barzelletta o un paradosso, ma è tutto vero: decidete voi se si tratta invece di minaccia al nostro tessuto produttivo alimentare oppure dell asolita moda per talebani della forchetta ecologica. Il tema è di quelli delicati, anzi delicatissimi, da tagliare con un grissino. Per i puristi (ma diremmo anche semplicemente per la gente normale), certamente un perfetto abominio in salsa Ue: il “tonno vegano”. L’alimento incriminato vanta infatti lo 0% di pesce ed è a tutti gli effetti realizzato con alghe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ue, l'ultima truffa: lo chiamano tonno? Cosa mangiate davvero

