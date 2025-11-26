Ucraina Zelensky Siamo in grado di difenderci vale la pena aiutarci
ROMA (ITALPRESS) – “I russi stanno diffondendo in tutto il mondo la narrativa secondo cui l’Ucraina non sarebbe in grado di difendersi. Stanno dicendo che i soldati ucraini non sono in grado di difendersi. I risultati quotidiani dei combattimenti dell’esercito ucraino, delle nostre forze speciali e degli attacchi in profondità sono la prova che l’Ucraina è in grado di difendere i propri interessi “. Lo dice in un messaggio video su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ora, ogni occupante russo eliminato, ogni rifornimento del nostro fondo di scambio per l’Ucraina, ogni assalto russo respinto dagli ucraini, ogni pezzo di equipaggiamento russo distrutto, ogni attacco profondo che portiamo a termine: sono tutti argomenti che dimostrano che vale la pena stare al fianco dell’Ucraina, che vale la pena aiutare l’Ucraina e che non è l’Ucraina a dover essere pressata per la pace, ma la Russia, l’unica ragione per cui questa guerra si trascina”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trump accelera sulla pace in Ucraina: “Stiamo facendo progressi”. Zelensky pronto all’incontro, Putin respinge il piano Funzionari Usa hanno rivelato che i delegati di Kyiv avrebbero accettato termini dell’accordo di pace ma anche sottolineato che “ci sono alc - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky dice sì a un accordo per la pace in Ucraina, l’ultima versione del “piano in 28 punti” seguito dal “piano in 19 punti” e da un terzo negoziato ieri a Abu Dhabi. Trump invia due fedelissimi a Mosca e Kiev per l’ultima pressione. Ora tocca alla Russia #26 Vai su X
Ucraina, Zelensky “Siamo in grado di difenderci, vale la pena aiutarci” - ROMA (ITALPRESS) – “I russi stanno diffondendo in tutto il mondo la narrativa secondo cui l’Ucraina non sarebbe in grado di ... iltempo.it scrive
Ucraina, Vannacci: "Zelensky non può imporre condizioni. Accetti il piano o... La 'pace giusta'? Non esiste" - "Zelensky non è in grado di imporre condizioni, ha perso ogni sovranità dovendo basare la propria esistenza su risorse e volontà altrui. Da affaritaliani.it
Ucraina, Margelletti: «Zelensky costretto ad accettare l’intesa. La Russia sta vincendo la guerra ibrida» - Digeriranno la pillola che gli americani decideranno di dare loro». Segnala ilmessaggero.it