Ucraina Witkoff consigliò a Ushakov di lusingare Trump e gli disse che Kiev doveva cedere territori | bufera per la rivelazione di Bloomberg
Istruzioni su come “vendere” un piano di pace a Donald Trump e totale sintonia sulla necessità che Kiev ceda territori alla Russia. Una telefonata intercorsa il 14 ottobre tra Steve Witkoff, inviato speciale dell’amministrazione Usa, e Yuri Ushakov, consigliere di Vladimir Putin, fa discutere. La rivelazione, pubblicata da Bloomberg, solleva dubbi sul ruolo degli Stati Uniti nel processo di pace per l’Ucraina e sulla reale natura dell’iniziativa diplomatica portata avanti dalla Casa Bianca. Secondo la ricostruzione, la conversazione non si limitava a un semplice confronto tra due delegati. Al contrario, Witkoff avrebbe offerto a Ushakov una vera e propria strategia di comunicazione su come presentare a Trump un piano di pace pensato per andare incontro alle esigenze del Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
