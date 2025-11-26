Ucraina Von der Leyen | Pace non crei precedente pericoloso

Iltempo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'eventuale pace in Ucraina non deve creare un "precedente pericoloso" per l'Europa, perché riconoscere nuovi confini prepara il terreno a "nuove guerre" su suolo europeo. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando nella plenaria del Parlamento a Strasburgo. "Una pace giusta e duratura - afferma la presidente - è ciò che tutti vogliamo. E' per questo che l'Europa sostiene tutti gli sforzi per costruire una pace per l'Ucraina che fermi le uccisioni, che eviti di creare un precedente pericoloso, che garantisca la sicurezza dell'Ucraina e i suoi diritti sovrani a lungo termine e che assicuri una solida architettura di sicurezza per l'Europa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina von der leyen pace non crei precedente pericoloso

© Iltempo.it - Ucraina, Von der Leyen: "Pace non crei precedente pericoloso"

Argomenti simili trattati di recente

ucraina von der leyenUcraina, Von der Leyen: "Pace non crei precedente pericoloso" - L'eventuale pace in Ucraina non deve creare un "precedente pericoloso" per l'Europa, perché riconoscere nuovi confini ... Riporta iltempo.it

ucraina von der leyenVon der Leyen mostra fermezza sull’Ucraina: “A Ginevra punto di partenza, ma mantenere alta la pressione” - La presidente della Commissione europea a Strasburgo per discutere con gli eurodeputati il piano di pace proposto da Trump. Secondo eunews.it

ucraina von der leyenVon der Leyen: la Russia vuole tornare alle sfere di influenza - Intervento della presidente della Commissione Ue in plenaria a Strasburgo: nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina. avvenire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Von Der Leyen