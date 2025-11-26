Ucraina von der Leyen | Pace non crei precedente pericoloso status nazione non si cambia con la forza
(Adnkronos) – Un eventuale accordo di pace per l’Ucraina “non” potrà prevedere “alcuna limitazione” per le forze armate di Kiev. Lo sottolinea la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando nella plenaria del Parlamento a Strasburgo. Non deve creare un “precedente pericoloso” per l’Europa, perché riconoscere nuovi confini prepara il terreno a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
