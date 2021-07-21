Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Salvini boccia la legge sul consenso: «Testo troppo discrezionale, spazio alle vendette». De Biase (Pd): ... corriere.it
Elton John sente regolarmente Paul McCartney, Mick Jagger e Keith Richards (e noi siamo invidiosi) metropolitanmagazine
Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter Primavera, le scelte di Carbone internews24.com
Previsti Pierfrancesco Favino, Noemi e Lorella Cuccarini iodonna.it
Capobianco: "Poeta lo conosco da quando è bambino, vi dico perché è un genio" gazzetta.it
Firenze: incendio in via Santa Caterina da Siena. Negozio in fiamme. Traffico in tilt firenzepost.it
Ddl stupro, Salvini boccia legge sul consenso: "Norma valida ma discrezionale, apre a vendette personali", Roccella: "Dubbi su onere della prova"
Intervenuti oggi il vicepremier Salvini e la ministra Roccella per chiarire il brusco dietrofront ... ► ilgiornaleditalia.it
Ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano: via libera al progetto esecutivo
La Giunta Comunale ha approvato nella seduta di ieri il progetto esecutivo per l'ampliamento del c... ► riminitoday.it
Alatri perde il suo Lidl: petizioni e striscioni contro la chiusura
Il Lidl ad Alatri chiude i battenti, il quartiere San Francesco di Fuori è in fermento. La chiusur... ► frosinonetoday.it
AS Roma, Cafu: "Mancini e Celik sono più forti di me"
Elogi per la Roma e per i suoi esterni, più Mancini. A spendere parole al miele per la squadra e p... ► romatoday.it
«Ylenia Carrisi è ancora viva, se fosse morta lo avrei sentito», la rivelazione scioccante
Sono passati più di trent’anni, ma per Romina Power il tempo non ha mai spento la speranza. La scom... ► donnapop.it
Voghera, la richiesta della procura per l’ex assessore Adriatici
La Procura di Pavia ha avanzato una richiesta di condanna a 11 anni e quattro mesi per Massimo Adri... ► lettera43.it
Scioperi dicembre 2025, dai treni agli aerei: il calendario con le date
Dopo lo sciopero del 28 novembre contro la Manovra di bilancio, anche il mese di dicembre sarà segn... ► lettera43.it
Como si prepara al Natale: sabato l’accensione dell’albero in piazza Duomo
Como entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia con l’attesissima accensione dell’albero in piaz... ► quicomo.it
Sinfonia di Talenti, il concerto di sette giovani direttori sul palco con Fvg Orchestra
Si intitola “Sinfonia di Talenti – il concerto dei giovani direttori”, la serata di domenica 30 no... ► udinetoday.it
Oasis pausa dopo reunion e tour mondiale
la pausa degli oasis: un’interruzione inattesa dopo il ritorno in grande stile Il mondo della music... ► jumptheshark.it
Terra dei fuochi: controlli serrati tra province Napoli e Caserta
Tempo di lettura: 5 minutiContinua l’impegno delle Forze dell’ordine e dell’Esercito nel disposit... ► anteprima24.it
“Armonie Cromatiche” di Gianni Maglio in mostra alla Dogana dei grani
Tempo di lettura: 2 minuti Dal 1 al 22 dicembre 2025, nella storica sede della Dogana dei Grani... ► anteprima24.it
Travestito da sua madre per ritirare la pensione: il caso di Mantova fa il giro del mondo
Un caso che fa il giro del mondo. Diverse testate internazionali hanno infatti ripreso la notizia d... ► lettera43.it
Gubbio Juventus Next Gen 0 0 LIVE: Carraro perdona in area
di Redazione JuventusNews24Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronac... ► juventusnews24.com
Caro affitti, cosa prevede il piano dell’Unione europea
L’aumento dei canoni e la difficoltà nel trovare una casa a prezzi sostenibili sono ormai problemi ... ► lettera43.it
Stash a San Patrignano per l'evolution forum day di Gianluca Spadoni
Il cantante Stash del gruppo "The Kolors" interverrà questo sabato 29 novembre alla 29esima edizio... ► riminitoday.it
Federica Pellegrini replica a Magnini: "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere"
Dopo le parole di Filippo Magnini a Belve, l'ex campionessa olimpica risponde sul filo dell'ironia a... ► tgcom24.mediaset.it
Esquilino, via le pedane abusive: dal 2021 eliminati il 40% dei dehor
Via Rosmini, viale Manzoni, via dello Statuto, sono solo le ultime tre strade dell’Esquilino da cu... ► romatoday.it
Maltempo a Napoli, crolla un pino marittimo al Corso Vittorio Emanuele
Continua l?ondata di maltempo a Napoli: oggi un pino marittimo è crollato nei pressi di Corso Vittor... ► ilmattino.it
San Mauro Pascoli aderisce alla Giornata mondiale 'Città per la vita Città contro la pena di morte'
Il Comune di San Mauro Pascoli aderisce alla Giornata mondiale delle Città per la vita - Città con... ► cesenatoday.it
Tennis, Gilles Simon: “Medvedev ha un mostro interiore che non si riesce a gestire”
Il 2025 non ha sicuramente rappresentato un anno positivo per Daniil Medvedev. Il russo non è mai r... ► oasport.it
Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump, lui si infuria e insulta la giornalista: “Sto benissimo, l’autrice è brutta dentro e fuori”
Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump provocando la reazione del presidente ... ► tpi.it
Tumori cerebrali primitivi: specialisti a confronto al Moscati
Tempo di lettura: 2 minutiI tumori cerebrali primitivi sono patologie complesse e spesso difficil... ► anteprima24.it
Cancelo come Maradona: si fa tutto il campo da solo e segna così
L'Al Hilal batte l'Al Shorta 4-0 durante l'AFC Champions League. A chiudere le marcature per la squa... ► video.gazzetta.it
Banco del Mutuo Soccorso live al Teatro Dehon
Sabato 6 dicembre ore 21.00 salirà sul palco del Teatro Dehon una delle band più iconiche e innova... ► bolognatoday.it
Aubameyang è ancora uno dei migliori a 36 anni
Nell’estate del 2024 il ciclo di Pierre Emerick Aubameyang nel calcio ad alti livelli sembrava fini... ► ultimouomo.com
Omicidio El Boussettaoui, chiesti 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore
La Procura di Pavia ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, 50 anni, l'ex a... ► tg24.sky.it
La nuova difesa Ue? Passa dai distretti italiani. Parla Donazzan
Un jolly chiamato distretti. L’Italia lo offre come modello di sviluppo al macro tema della difesa ... ► formiche.net
Coppa Italia – Angela Ferrara, una vittoria emozionante
La navigatrice siciliana, ha trionfato insieme ad Andrea Alberto sulla Renault Clio R3 di classe Rac... ► tuttorally.news
Viva Max Vegas!
Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio di Las Vegas con la clamorosa vit... ► oasport.it
Violenza di genere, a Palermo un confronto tra istituzioni per gli interventi di contrasto
PALERMO (ITALPRESS) – Un confronto tra istituzioni che si traduce in azioni da mettere in campo per... ► lidentita.it
Riparazioni e attività sociali itineranti: arriva a Monza un progetto da 870mila euro
Un progetto per portare interventi sociali, sanitari, educativi e attività di piccola manutenzione... ► monzatoday.it
Sfera Ebbasta annuncia il concerto a San Siro nel 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti per Milano
Sfera Ebbasta torna allo stadio San Siro di Milano nel 2026 con un concerto evento per festeggiare ... ► fanpage.it
Dacca, fiamme devastano la baraccopoli di Korail: migliaia senza casa
Un violento incendio ha colpito la baraccopoli di Korail, una delle più grandi di Dacca, lasciando m... ► tgcom24.mediaset.it
Boccia paralimpica, successo della Lupus: due ori e un argento al “Memorial Karol Agostino”
LECCE – L’Asd Lupus 2014 ha inaugurato la stagione sportiva 2026 con un’entusiasmante trasferta a ... ► lecceprima.it
Morte sorprendente del personaggio nell episodio 4 dei mighty nein tratto in dettaglio
la modificazione della narrazione in “the mighty nein”: il ruolo della morte di un personaggio chia... ► jumptheshark.it
Novara, il Comune cerca sponsor per la manutenzione di parchi e aree verdi
Cercasi sponsor privati per sostenere le spese di manutenzione di parchi e aree verdi.Il Comune di... ► novaratoday.it
Il battito che salva la vita. Nasce "Beat", il nuovo brand della cardiologia: ad Ancona il primo congresso
ANCONA - Il Battito che salva la vita. Nasce “Beat” (battito), il nuovo brand della cardiologia. B... ► anconatoday.it
"Correggere una manovra insufficiente e rimettere al centro le persone": Misiani e Irto presentano gli emendamenti dem
“La manovra finanziaria 2026 del governo è del tutto inadeguata ad affrontare i nodi che il paese ... ► reggiotoday.it
Istruttore tecnico da integrare nel Dipartimento del Territorio, il bando pubblicato dal Comune di Osimo
OSIMO – È stato pubblicato dal Comune di Osimo un avviso di selezione per esami per un posto a tem... ► anconatoday.it
Ripartono i lavori all'ex ospedale militare San Gallo \ VIDEO
Dopo lo stop da parte della Soprintendenza, ripartono i lavori nell’ex ospedale militare San Gallo... ► firenzetoday.it
Ciclismo, l’omaggio dello staff della Nazionale a Ballerini e Martini
Sesto Fiorentino (Firenze), 26 novembre 2025 - È un rito che si ripete dal 2010 anno in cui morì ... ► sport.quotidiano.net
Svelathri: il Natale che Volterra non mostra, ma svela
Il Natale a Volterra quest’anno non si accende soltanto con le luci, ma con le mani, i volti e le ... ► pisatoday.it
Morto avvocato Nikolaus Chizzali, indagati 8 parenti: “Chiuso in un maso e curato solo con l’omeopatia”
Nikolaus Chizzali, noto avvocato bolzanino scomparso il 27 ottobre del 2022 all'età di 60 anni, avr... ► fanpage.it
Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con uno spettacolo teatrale
Il Comune di Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con un percorso teatrale indietro n... ► arezzonotizie.it
Sorpreso a rubare in casa di un'anziana, 19enne finisce in carcere
La prevenzione ed il contrasto ai furti in casa rimane un tema sempre attuale presso il Comando pr... ► veronasera.it
PopulAlma in concerto all’ExWide
Venerdì 28 novembre l’Exwide ospita una serata dedicata alla musica popolare italiana con i PopulA... ► pisatoday.it
Salvini boccia la legge sul consenso: «Testo troppo discrezionale, spazio alle vendette». De Biase (Pd): «Parole raccapriccianti»
E dopo il successo in Veneto, il segretario apre agli alleati: «Se in Lombardia FdI avrà un candi... ► corriere.it
Piazza del Popolo, l'8 dicembre torna l'albero di Natale. È costato 270mila euro
L'8 dicembre torna l'albero di Natale a piazza del Popolo, luogo scelto per il terzo anno consecut... ► romatoday.it
Terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno al Castello Doria ad Angri: l'appuntamento
Riflettori puntati sulla riabilitazione del paziente amputato, in occasione del terzo congresso de... ► salernotoday.it
Colleferro. Fondazione AmpioRaggio. Tre giorni di eventi dedicati all’innovazione, alla cultura e allo sviluppo del territorio
Cronache Cittadine IL COMUNE di Colleferro, nella persona del Sindaco Pierluigi Sanna, annuncia una... ► cronachecittadine.it
Andy Moeller: «Ero in camera con Conte alla Juventus, non parlava mai, sorrideva poco»
Andy Moeller: «Ero in camera con Conte, ero in camera con lui alla Juve, non parlava mai, sorrideva... ► ilnapolista.it
Comune chiude vertenza col Consorzio: 411mila euro da pagare in 8 anni
Si chiude dopo anni di contenzioso la lunga vertenza tra il Comune di Grazzanise e il Consorzio di... ► casertanews.it
Ostia: slitta la rimozione delle impalcature dalla Torretta
Proseguono i lavori per il restauro della Torretta del Palazzo del Governatorato. Sono partiti, do... ► romatoday.it
Provincia, associazioni, centri antiviolenza e forze dell’ordine per rafforzare la rete territoriale
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le ... ► riminitoday.it
Uccise la moglie Piera nella vasca da bagno: 9 anni e 4 mesi per Enzo Giardi
Ravenna, 26 novembre 2025 – Nove anni e quattro mesi di pena. E’ la condanna stabilita in Corte d'A... ► ilrestodelcarlino.it
Ferragni davanti ai giudici: la richiesta di condanna scuote Milano
Ferragni davanti ai giudici: la richiesta di condanna scuote Milano L’attesa cresce davanti a... ► bollicinevip.com
Nuove deleghe ai consiglieri: il sindaco firma il decreto
Rafforzare l’azione amministrativa, migliorare il dialogo con i cittadini e distribuire con maggio... ► casertanews.it
Si accende l'albero di Natale a Santa Croce sull'Arno
Aria di Natale a Santa Croce sull'Arno dopo l'accensione dell'albero in piazza Garibaldi avvenuta ... ► pisatoday.it
Black Friday 2025, gli smartphone migliori che puoi trovare in sconto
Tutti gli ecommerce sono nel bel mezzo del Black Friday: li abbiamo girati in lungo e in largo per t... ► wired.it
Furti e droga: serata di controlli, 65 persone fermate
Una sera di controlli serrati, lampeggianti ben visibili e pattuglie in movimento tra via Milano, ... ► bresciatoday.it
A Francavilla al Mare il musiracconto “Questo assurdo Belpaese” con Mimmo Locasciulli
Un viaggio nella storia per riflettere sui momenti salienti che hanno segnato l’Italia. Una macchi... ► chietitoday.it