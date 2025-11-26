Ucraina von der Leyen | Le frontiere non possono essere cambiate con la forza

26 nov 2025

Ursula von der Leyen interviene alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo in merito alla posizione europea sul piano di pace in Ucraina. “Dobbiamo essere chiari sul fatto che non può esserci una spartizione unilaterale di una nazione europea sovrana e che i confini non possono essere modificati con la forza “, spiega la presidente della Commissione Ue che ribadisce: “Il futuro dell’Europa è legato al futuro dell’Ucraina”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

