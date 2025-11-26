Ucraina Trump | Vicini a un accordo Mosca sta facendo concessioni | Il Cremlino replica | accordo vicino? E' prematuro parlarne

Confermata la missione in Russia la prossima settimana dell'inviato speciale Usa Witkoff. Nella notte raid russi su Zaporizhzhia e Kharkiv. L'appello di Papa Leone: "Serve subito il cessate il fuoco". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump: "Vicini a un accordo, Mosca sta facendo concessioni" | Il Cremlino replica: accordo vicino? E' prematuro parlarne

