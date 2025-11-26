Ucraina Trump non mette pressioni | Nessuna scadenza per il piano Witkoff da Putin prossima settimana

La situazione sembra quasi essersi ribaltata. Dopo quel gelo iniziale su una proposta di piano che più che di pace sapeva di resa, ora è l’Ucraina a voler accelerare sull’intesa. Dal canto suo, invece, Washington sembra voler prendere tempo, forse nel timore di veder spegnersi l’ennesima fiammella nel percorso diplomatico che, dopo il vertice Trump-Putin . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Trump non mette pressioni: “Nessuna scadenza per il piano”, Witkoff da Putin prossima settimana

