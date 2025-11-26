Ucraina Trump invia emissari a Mosca e Kiev per il piano di pace | Settimana prossima Witkoff vedrà Putin e Driscoll gli ucraini

"Nella speranza di finalizzare questo piano di pace per l'Ucraina, ho incaricato il mio inviato speciale Steve Witkoff di incontrare il presidente Putin a Mosca e, contemporaneamente, il segretario dell'esercito Dan Driscoll incontrerà gli ucraini" Il presidente americano Donald Trump insiste. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Trump invia emissari a Mosca e Kiev per il piano di pace: “Settimana prossima Witkoff vedrà Putin e Driscoll gli ucraini”

