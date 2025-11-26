Ucraina Trump | Discussioni positive ma nessuna scadenza

Discussioni positive con Russia e Ucraina per arrivare alla fine del conflitto, ma nessuna deadline per raggiungere un accordo. Lo ha dichiarato Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’ Air Force One. Il presidente Usa ha anche annunciato che il suo inviato Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, la prossima settimana. Pur avendo fissato una scadenza iniziale per giovedì, il tycoon ha precisato che la vera scadenza è “quando sarà finita”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

