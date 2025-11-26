Ucraina Travaglio a La7 | Chi perde non detta le condizioni L’Ue continua a cullarsi nelle fiabe della buonanotte

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Guerra Russia-Ucraina? L’unica cosa che può succedere è che le cose vadano molto peggio del peggio che già vediamo oggi, quindi è inutile star lì a indignarsi. È tutto bruttissimo, è tutto ingiustissimo ma purtroppo le paci dipendono da come sono andate le guerre, non da come le sogniamo noi “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando il nuovo piano di pace per la guerra tra Russia e Ucraina, passato dai 28 punti originari ai 19 attuali dopo le pressioni europee e ucraine. Travaglio denuncia quello che definisce “un certo equivoco che è ancora sia in Europa sia sui nostri media”, ovvero “che gli sconfitti possono dettare le condizioni e addirittura lanciare ultimatum ai vincitori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ucraina travaglio a la7 chi perde non detta le condizioni l8217ue continua a cullarsi nelle fiabe della buonanotte

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Travaglio a La7: “Chi perde non detta le condizioni. L’Ue continua a cullarsi nelle fiabe della buonanotte”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ucraina, Travaglio: "Inutile indignarsi, le paci dipendono da come sono andate le guerre" - A suo avviso, “la Russia l’ha vinta, l’Ucraina l’ha persa, insieme alle classi dirigenti europee che l’hanno spinta ... Segnala la7.it

ucraina travaglio la7 perdeTravaglio sul Nove: “Corruzione in Ucraina? Mentre i soldati muoiono al fronte c’è chi si siede sulla tazza del cesso d’oro massiccio” - Così Marco Travaglio, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in onda il ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Travaglio contro Severgnini: "Hai studiato la storia su Topolino" - Il direttore del Fatto Quotidiano critica duramente l’Europa e gli Stati Uniti per aver, a suo dire, ... Riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Travaglio La7 Perde