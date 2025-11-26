Ucraina Travaglio a La7 | Chi perde non detta le condizioni L’Ue continua a cullarsi nelle fiabe della buonanotte
“ Guerra Russia-Ucraina? L’unica cosa che può succedere è che le cose vadano molto peggio del peggio che già vediamo oggi, quindi è inutile star lì a indignarsi. È tutto bruttissimo, è tutto ingiustissimo ma purtroppo le paci dipendono da come sono andate le guerre, non da come le sogniamo noi “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando il nuovo piano di pace per la guerra tra Russia e Ucraina, passato dai 28 punti originari ai 19 attuali dopo le pressioni europee e ucraine. Travaglio denuncia quello che definisce “un certo equivoco che è ancora sia in Europa sia sui nostri media”, ovvero “che gli sconfitti possono dettare le condizioni e addirittura lanciare ultimatum ai vincitori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
