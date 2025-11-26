Ucraina telefonata Witkoff-Ushakov su piano Usa-Russia l’americano | Per pace ci vuole il Donetsk Mosca | Rivelazione per ostacolare negoziati

“So cosa ci vuole per fare la pace: Donetsk (alla Russia, ndr.) e forse uno scambio di territori da un’altra parte. Ma invece di dirlo così, parliamo del piano con maggiore speranza perché penso che possiamo arrivare a un accordo”, è quanto avrebbe detto Steve Witkoff, emissario scelto da Donald Tru. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

