Ucraina telefonata Witkoff-Ushakov su piano Usa-Russia l’americano | Per pace ci vuole il Donetsk Mosca | Rivelazione per ostacolare negoziati

“So cosa ci vuole per fare la pace: Donetsk (alla Russia, ndr.) e forse uno scambio di territori da un’altra parte. Ma invece di dirlo così, parliamo del piano con maggiore speranza perché penso che possiamo arrivare a un accordo”, è quanto avrebbe detto Steve Witkoff, emissario scelto da Donald Tru. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, telefonata Witkoff-Ushakov su piano Usa-Russia, l’americano: “Per pace ci vuole il Donetsk”, Mosca: “Rivelazione per ostacolare negoziati”

Altri contenuti sullo stesso argomento

UCRAINA | 'Witkoff suggerì al Cremlino come presentare piano pace a Trump'. Bloomberg pubblica trascrizione telefonata con Ushakov - facebook.com Vai su Facebook

Telefonata tra Trump e Xi Jinping: Taiwan e la crisi ucraina tra i temi affrontati Vai su X

Ucraina, scoppia il caso Witkoff: «Propose a Ushakov di scrivere il piano di pace». Trump lo difende - Steve Whitkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ebbe una conversazione, circa un mese fa, con il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, al quale propose di collaborare ... Secondo ilsole24ore.com

La telefonata tra Witkoff e l'uomo di Putin sul piano di pace in Ucraina: «Questa la mia idea di accordo, il tuo capo chiami Trump prima che incontri Zelensky» - L’agenzia Bloomberg pubblica la chiamata di 5 minuti tra l'inviato Usa e Yuri Ushakov, il più alto consigliere della politica estera russa. Lo riporta msn.com

Guerra in Ucraina: Zelensky accetta il nuovo piano. E Trump manda Witkoff a Mosca, ma la pace non è ancora vicina - Settimana prossima Witkoff sarà a Mosca, mentre negli Usa una telefonata col russo Ushakov sembra f ... Si legge su panorama.it