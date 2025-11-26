Ucraina Salvini | Su piano Usa decidano Putin e Zelensky Ue non si metta di traverso
Il piano Usa per l'Ucraina "è notevole, ambizioso, anche se qualcuno lo deride. Ma gli unici due che devono darne un giudizio sono le parti in conflitto, Putin e Zelensky. Spero che nessuno si metta di traverso". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. Alla domanda se, per il 'mettersi di traverso', si riferisca all'Ue per il contro-piano, Salvini ha risposto: "Sì. Lavoriamo sulla bozza di Trump, condivido le parole della presidente del Consiglio". Alla riflessione che per molti il piano originale era una resa, Salvini replica: "Facciamolo decidere agli ucraini, se Zelensky per primo ci sta lavorando. 🔗 Leggi su Iltempo.it
