Ucraina | Salvini ' lasciamo lavorare gli americani Ue non si metta di mezzo'
Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin, senza invasioni di campo di Bruxelles, di Parigi o di Berlino. Come Trump è riuscito fra mille difficoltà a porre fine al massacro tra i terroristi di Hamas e Israele, adesso ci sono i punti. non sta a me giudicarli, figurati se sono io a dover dire cosa deve accettare Zelensky o cosa deve accettare Putin. Ringrazio Trump che li sta mettendo intorno a un tavolo perché se avessimo aspettato Macron o compagnia. qualcuno è più interessato a vendere armi che a fermare i missili. Mi sembra che ci sia disponibilità all'ascolto da parte sia di Zelensky che di Putin. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Matteo Salvini: ““Basta soldi all’Ucraina se servono a pagare mignotte e ville all’estero”. Salvini ha pronunciato queste frasi oscene alla festa nazionale della Lega lombarda a Castelcovati, in provincia di Brescia. Aggiungendo anche: “Dicono che Salvini è pa - facebook.com Vai su Facebook
Che Salvini si scandalizzi della corruzione in Ucraina è normale. Peccato non abbia mai detto nulla sulla corruzione in Russia. La differenza sta tutta nel fatto che uno è un Paese democratico e questi casi emergono e vengono sanzionati e l’altro no. Il vero pr Vai su X
