Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin, senza invasioni di campo di Bruxelles, di Parigi o di Berlino. Come Trump è riuscito fra mille difficoltà a porre fine al massacro tra i terroristi di Hamas e Israele, adesso ci sono i punti. non sta a me giudicarli, figurati se sono io a dover dire cosa deve accettare Zelensky o cosa deve accettare Putin. Ringrazio Trump che li sta mettendo intorno a un tavolo perché se avessimo aspettato Macron o compagnia. qualcuno è più interessato a vendere armi che a fermare i missili. Mi sembra che ci sia disponibilità all'ascolto da parte sia di Zelensky che di Putin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Salvini, 'lasciamo lavorare gli americani, Ue non si metta di mezzo'