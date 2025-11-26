Ucraina | Salvini ' lasciamo lavorare gli americani Ue non si metta di mezzo'

26 nov 2025

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Lasciamo che discutano Trump, Zelensky e Putin, senza invasioni di campo di Bruxelles, di Parigi o di Berlino. Come Trump è riuscito fra mille difficoltà a porre fine al massacro tra i terroristi di Hamas e Israele, adesso ci sono i punti. non sta a me giudicarli, figurati se sono io a dover dire cosa deve accettare Zelensky o cosa deve accettare Putin. Ringrazio Trump che li sta mettendo intorno a un tavolo perché se avessimo aspettato Macron o compagnia. qualcuno è più interessato a vendere armi che a fermare i missili. Mi sembra che ci sia disponibilità all'ascolto da parte sia di Zelensky che di Putin. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina salvini lasciamo lavorare gli americani ue non si metta di mezzo

