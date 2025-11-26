Ucraina Rutte Nato | La guerra potrebbe finire entro il 2025

Tv2000.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ucraina, il segretario generale della Nato Rutte è ottimista: “La guerra potrebbe finire entro il 2025”. Kiev chiede di inasprire le sanzioni per costringere Mosca alla trattativa. Il servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina rutte nato guerraUcraina, Rutte: ipotesi fine guerra entro anno. Von der Leyen: garantire sicurezza Ue LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Rutte: ipotesi fine guerra entro anno. Come scrive tg24.sky.it

ucraina rutte nato guerraUcraina, Rutte: 'La guerra potrebbe finire entro il 2025'. L'Ue: 'Nessun segnale da Mosca'. Il Cremlino: 'Accordo? Prematuro parlarne' - Mosca: 'Gli europei si intromettono inutilmente nel piano di pace'. Si legge su ansa.it

ucraina rutte nato guerraUcraina, Rutte: “La guerra può finire entro il 2025”. Russia: “E’ prematuro”. L’Ue: “Nessun segnale in questo senso” - Il segretario generale dell'Alleanza atlantica: "Ma Mosca continuerà a essere una minaccia a lungo termine". Come scrive ilfattoquotidiano.it

