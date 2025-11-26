Ucraina Rutte Nato | La guerra potrebbe finire entro il 2025 La Russia | E’ prematuro parlarne

E’ possibili che la guerra in Ucraina possa terminare entro la fine del 2025? “ Certo “, ha risposto, in un’intervista al Pais, il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il capo del Patto atlantico ha affermato che desidera “fare tutto il possibile ” per aiutare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a “rendere realtà” la pace. “Condivido pienamente la visione di Trump: questa carneficina deve finire”, ha affermato. “E’ sempre difficile fare previsioni, ma spero davvero che la pace arrivi presto”, ha aggiunto Rutte, sottolineando che “naturalmente, dopo i colloqui di Ginevra ci dovranno essere altri incontri e dovrà esserci un dibattito separato, in parallelo, con l’Ue e la Nato su alcune questioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

