Ucraina-Russia Zaporizhzhia sotto attacco Piano di pace Trump ottimista
(Adnkronos) – Vasta offensiva della Russia in Ucraina, nella regione di Zaporizhzhia, dove sono stati sferrati 771 attacchi su 21 insediamenti nell'arco di 24 ore. Mentre sembra esserci una svolta nei negoziati sulla pace, i nuovi attacchi hanno provocato 19 feriti. Ivan Fedorov, capo dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha fornito i dati via Telegram, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
