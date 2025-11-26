Ucraina Peskov avverte | In corso serio processo di pace ma molti lo faranno fallire Rutte | Fine guerra entro 2025 Ue | Irrealistico

26 nov 2025

Nell'occhio del ciclone c'è ancora la fuga di notizie Witkoff-Ushakov che, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, potrebbero essere usate come strumento per fare crollare i deboli negoziati fin qui raggiunti. Intanto Rutte confida in una rapida cessazione del conflitto, ma non deposita l'ascia di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Peskov avverte: "In corso serio processo di pace, ma molti lo faranno fallire", Rutte: "Fine guerra entro 2025", Ue: "Irrealistico"

