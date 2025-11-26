Ucraina missili russi su Kharkiv e Zaporizhia | esplosioni e feriti Mosca avanza

Trump si è detto ottimista sul piano di pace in Ucraina, ma mentre proseguono i colloqui a caccia di un'intesa, la Russia continua a bombardare senza sosta il territorio ucraino. Le forze armate di Mosca hanno effettuato un nuovo massiccio attacco nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26. 🔗 Leggi su Today.it

Nuova pioggia di missili sull'Ucraina: droni anche in Moldavia e Romania. Ad Abu Dhabi il capo dell'esercito Usa incontra funzionari russi e ucraini - facebook.com Vai su Facebook

Missili e droni russi in Ucraina, strage a Ternopil: “Bruciati vivi in casa”. Almeno 20 morti Vai su X

Attacco russo con missili su Kharkiv, numerose esplosioni - Numerose esplosioni sono state sentite nella notte a Kharkiv e nei dintorni a seguito di un attacco missilistico lanciato dalle forze armate russe. Si legge su quotidiano.net

Ucraina, devastante bombardamento russo a Kharkiv. La Polonia fa volare i caccia e chiude due aeroporti - Un massiccio attacco notturno con droni russi ha ferito almeno 36 persone a Kharkiv, in Ucraina orientale, hanno riferito le autorità; si tratta del terzo attacco di questa portata nella regione in tr ... Segnala affaritaliani.it

Missili sulla pace: attacco russo su Kharkiv, esplosioni. Trump: "Accordo vicino". Gelo da Mosca - Russia difficili a costruire Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono difficili da costruire, anche tramite contatti telefonici, ha dichiarato oggi il consigliere del ... Riporta msn.com