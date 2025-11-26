Washington, 26 nov. (Adnkronos) - Steve Whitkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ebbe una conversazione, circa un mese fa, con il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, al quale propose di collaborare alla stesura di un piano di pace per l'Ucraina, simile a quello formulato per Gaza. Lo scrive il Guardian, citando una trascrizione della conversazione telefonica avvenuta fra i due e ottenuta da Bloomberg. Nel corso della telefonata di 5 minuti del 14 ottobre, Witkoff suggerì che, per raggiungere la pace in Ucraina, sarebbe stato necessario che la Russia acquisisse il controllo del Donetsk e procedesse a un possibile separato scambio territoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Ucraina: media, 'Witkoff propose a Ushakov di collaborare a stesura piano pace'**