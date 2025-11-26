Ucraina l’inviato Usa Witkoff a Mosca la prossima settimana – La diretta
Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che l’inviato Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, “forse” con Jared Kushner. “Non sono sicuro che Jared ci vada, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente. E incontreranno il presidente Putin, credo la prossima settimana a Mosca”, ha detto il tycoon a bordo dell’Air Force One diretto in Florida. Questa mattina è arrivata la conferma dal Cremlino. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, si recherà a Mosca la prossima settimana, ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
UCRAINA | Il Cremlino: "Raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per una visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff a Mosca la prossima settimana". Trump conferma e sottolinea: "Ci sono progressi sull'Ucraina ma nessuna deadline per l'accordo". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Avanti i negoziati sull'Ucraina. Il punto dell'inviato a Luanda Mattia Bagnoli #ANSA Vai su X
Guerra Ucraina, Trump: i russi stanno facendo concessioni a Kiev per la pace. E l'inviato speciale Usa andrà da Putin - Donald Trump difende l'operato di Steve Witkoff, dopo la diffusione da parte di Bloomberg della trascrizione della telefonata tra il suo inviato speciale e Yuri Ushakov, il consigliere diplomatico di ... Segnala ilmattino.it
**Ucraina: media, 'Witkoff propose a Ushakov di collaborare a stesura piano pace'** - Steve Whitkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ebbe una conversazione, circa un ... Riporta iltempo.it
Ucraina, l'inviato Usa Steve Witkoff andrà a Mosca - L'incontro, confermato dal Cremlino, coinvolgerà anche altri funzionari americani impegnati negli affari ucraini ... Segnala msn.com