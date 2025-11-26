Ucraina l’ex socio di Zelensky aveva dossier su 527 tra ministri deputati giornalisti e investigatori anti-corruzione
Nomi, cognomi, indirizzi di residenza, numeri di telefono, estremi dei documenti di identità e informazioni relative alle famiglie di altrettante persone tra inquirenti, ministri, deputati e giornalisti tutti profilati in 527 fascicoli. Un archivio impressionante trovato nella disponibilità di quello che gli inquirenti chiamano il “back office” del gruppo che ruotava attorno a Timur Mindich. E’ l’ultima novità dell’inchiesta “ Midas “, il presunto maxi-giro di tangenti da 100 milioni di dollari che avrebbe fatto capo all’ex socio in affari di Volodymyr Zelensky. Una nuova inquietante circostanza di cui ha dato notizia questa mattina Oleksandr Abakumov, capo del dipartimento investigativo dell’Ufficio nazionale anticorruzione ( Nabu ), che coordina le indagini, dinanzi al Comitato per le politiche anticorruzione del Parlamento di Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
