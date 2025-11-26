Ucraina il segretario generale della Nato Rutte | Possibile pace entro fine anno ma Mosca rimarrà minaccia
La Russia "continuerà a rappresentare una minaccia ancora a lungo", anche dopo l'eventuale fine della guerra in Ucraina. A sostenerlo è il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che in un'intervista a El País ha ribadito come "tutti pregano affinché la guerra finisca il prima possibile" e considera "possibile" una conclusione del conflitto "entro la fine di quest'anno". L'ex premier olandese ha assicurato di voler "fare tutto il possibile per realizzare la visione del presidente Trump" e ha ricordato che, dopo i colloqui di Ginevra, "saranno necessari ancora molti incontri", oltre a "una discussione separata e parallela con l'Unione Europea e la Nato". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ettore Sequi, ex Segretario Generale del Ministero degli Esteri: "il futuro dell'Ucraina, come quello di Taiwan, è ormai parte di una sola grande trattativa globale" Vai su X
Colloqui per la #pace in #Ucraina. “Potrebbe succedere qualcosa di buono” scrive #Trump dopo una notte di trattative a Ginevra sulla contrapposta dell’Europa. “Un passo in avanti ma i russi devono essere d’accordo” dichiara il Segretario di Stato americano - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, il segretario generale della Nato Rutte: "Possibile pace entro fine anno, ma Mosca rimarrà minaccia" - La Russia "continuerà a rappresentare una minaccia ancora a lungo", anche dopo l'eventuale fine della guerra in Ucraina. Secondo iltempo.it
Ucraina, Rutte vede la fine della guerra nel 2025 e avverte: la minaccia russa resterà - Secondo il segretario generale della Nato Mark Rutte, il conflitto in Ucraina potrebbe arrivare a una svolta decisiva entro la fine del 2025. Scrive msn.com
Ucraina, l'ex segretario Nato: «Putin potrebbe accettare il piano di pace Usa. Da Mosca pressione psicologica ma guerra mondiale è scenario irrealistico» - Frankivsk e Ternopil, al confine con la Polonia, i jet della NATO in volo di pattuglia e la decisione della Polonia di chiudere temporaneamente gli aeroporti ... Da msn.com