La Russia "continuerà a rappresentare una minaccia ancora a lungo", anche dopo l'eventuale fine della guerra in Ucraina. A sostenerlo è il segretario generale della Nato, Mark Rutte, che in un'intervista a El País ha ribadito come "tutti pregano affinché la guerra finisca il prima possibile" e considera "possibile" una conclusione del conflitto "entro la fine di quest'anno". L'ex premier olandese ha assicurato di voler "fare tutto il possibile per realizzare la visione del presidente Trump" e ha ricordato che, dopo i colloqui di Ginevra, "saranno necessari ancora molti incontri", oltre a "una discussione separata e parallela con l'Unione Europea e la Nato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, il segretario generale della Nato Rutte: "Possibile pace entro fine anno, ma Mosca rimarrà minaccia"