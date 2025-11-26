"Nell’ultima settimana, il mio team ha fatto enormi progressi riguardo alla fine della guerra tra Russia e Ucraina (una guerra che NON sarebbe MAI iniziata se fossi stato io il Presidente!)". A dirlo il capo della Casa Bianca Donald Trump, che ha spiegato: "Il piano di pace originale in 28 punti, redatto dagli Stati Uniti, è stato perfezionato, con contributi aggiuntivi da entrambe le parti, e restano solo pochi punti di disaccordo. Nella speranza di finalizzare questo piano di pace, ho incaricato il mio inviato speciale Steve Witkoff di incontrare il Presidente Putin a Mosca". Una notizia, quest'ultima, che ha trovato conferma nel Cremlino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ucraina, "gli europei si intromettono inutilmente": il piano di pace e le tensioni con Mosca