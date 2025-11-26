Ucraina gli europei si intromettono inutilmente | il piano di pace e le tensioni con Mosca
"Nell’ultima settimana, il mio team ha fatto enormi progressi riguardo alla fine della guerra tra Russia e Ucraina (una guerra che NON sarebbe MAI iniziata se fossi stato io il Presidente!)". A dirlo il capo della Casa Bianca Donald Trump, che ha spiegato: "Il piano di pace originale in 28 punti, redatto dagli Stati Uniti, è stato perfezionato, con contributi aggiuntivi da entrambe le parti, e restano solo pochi punti di disaccordo. Nella speranza di finalizzare questo piano di pace, ho incaricato il mio inviato speciale Steve Witkoff di incontrare il Presidente Putin a Mosca". Una notizia, quest'ultima, che ha trovato conferma nel Cremlino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
UCRAINA | Cominciano a emergere alcuni punti del nuovo piano di pace in 19 punti, nato dai febbrili negoziati tra gli americani, gli ucraini e gli europei. Reuters sul sito affronta i punti principali della bozza europea. #ANSA Vai su X
Cosa possono fare gli europei per garantire la sicurezza dell’Ucraina (e la propria): isolare Russia e sanzionare i suoi maggiore acquirenti Smettere di importare energia fossile dalla Russia, sanzionare i maggiori acquirenti di petrolio e gas russo (Cina e India - facebook.com Vai su Facebook
Cremlino,europei si intromettono inutilmente in piano pace - Lo ha detto il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, rispondendo a una ... Riporta ansa.it
Ucraina, Trump manda Witkoff da Putin. Rutte ottimista: "La guerra può finire entro il 2025", ma il Cremlino frena: "Prematuro" - Non c'è alcun "segnale" che la Russia voglia porre fine alla guerra in Ucraina, ma occorre ugualmente " trovare un modo" per porre fine ai massacri. Si legge su affaritaliani.it
Ucraina, Rutte: 'La guerra potrebbe finire entro il 2025'. Il Cremlino 'Accordo vicino? E' prematuro parlarne' - Rutte ha osservato che la guerra in Ucraina potrebbe concludersi entro la fine del 2025 e che desidera "fare tutto il possibile" per aiutare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a "rendere ... Come scrive ansa.it