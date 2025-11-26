Ucraina forze Russia avanzano su tre direttrici | Pokrovsk Huliaipole e Siversk

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Le forze russe stanno sfondando la barriera difensiva ucraina a nord e a est di Huliaipole, creando una seria minaccia alla fortificazione di difesa della regione di Zaporizhzhia. Kiev ha riposizionato le forze lungo il fiume Zarichne in vista di una battaglia cruciale, dopo che Mosca ha ammassato nella zona 40mila militari mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina forze russia avanzanoUcraina, forze Russia avanzano su tre direttrici: Pokrovsk, Huliaipole e Siversk - Ma l'avanzata di Mosca è lenta, anche se molto meno dello scorso anno. Lo riporta adnkronos.com

ucraina forze russia avanzanoGuerra Ucraina, media: “Colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi”. Raid su Kiev: 6 morti LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, media: “Colloqui Usa- Si legge su tg24.sky.it

ucraina forze russia avanzanoUcraina in crisi, la Russia avanza a a Pokrovsk e l'esercito di Kiev si ritira da 5 villaggi a Zaporizhzhia - Aumenta la pressione della Russia sul fronte ucraino, con Kiev sempre più in difficoltà: le truppe di Putin penetrano a Pokrovsk in Donetsk, l'esercito di ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Forze Russia Avanzano