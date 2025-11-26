Ucraina forze Russia avanzano su tre direttrici | Pokrovsk Huliaipole e Siversk

(Adnkronos) – Le forze russe stanno sfondando la barriera difensiva ucraina a nord e a est di Huliaipole, creando una seria minaccia alla fortificazione di difesa della regione di Zaporizhzhia. Kiev ha riposizionato le forze lungo il fiume Zarichne in vista di una battaglia cruciale, dopo che Mosca ha ammassato nella zona 40mila militari mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com