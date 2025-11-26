Ucraina Bloomberg | Witkoff disse a Ushakov che Kiev doveva cedere territori Trump | È solo negoziazione

In questi giorni delicati, in cui gli Stati Uniti potrebbero chiudere la guerra in Ucraina, con un accordo di pace che vada bene sia a Kiev che a Mosca, sollevano qualche polemica le rivelazioni di Bloomberg secondo cui l’inviato statunitense Steve Witkoff avrebbe dato a Yuri Ushakov, consulente per la politica estera di Putin, consigli su come il leader russo avrebbe dovuto presentare a Trump il piano per l’Ucraina. Tra i punti della telefonata del 14 ottobre, riportata dalla testata che ha potuto analizzarne la trascrizione, l’opzione per gli ucraini di cedere territori ai russi. La telefonata: «Deve esser ceduto il Donetsk». 🔗 Leggi su Open.online

