Ucraina avanzano i negoziati | ottimismo da Washington cautela da Mosca

«Washington parla di progressi, Mosca resta cauta mentre i negoziati si spostano ad Abu Dhabi e Witkoff prepara la missione a Mosca». Mentre sul campo continuano gli attacchi russi su Kiev, Odessa e Kharkiv, sul fronte diplomatico si registra un’accelerazione nei colloqui per un possibile accordo di pace in Ucraina. Gli Stati Uniti parlano apertamente di progressi “significativi “, mentre Mosca mantiene una linea più prudente, avvolta nel silenzio e protetta da un crescente nervosismo sulle fughe di notizie degli ultimi giorni. Trump: «Siamo molto vicini all’accordo». Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che «non c’è alcuna deadline» per finalizzare l’intesa, pur ribadendo che Washington vede «progressi concreti». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

