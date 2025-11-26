Ucciso in piazza a Voghera la Procura di Pavia chiede 11 anni e 4 mesi per l' ex assessore Adriatici

Al centro del procedimento la morte del 39enne marocchino Younes El Boussettaoui, avvenuta la sera del 20 luglio 2021. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucciso in piazza a Voghera, la Procura di Pavia chiede 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore Adriatici

News recenti che potrebbero piacerti

Gianluca Cantalamessa. . Daniela Di Maggio è la mamma di Giogiò, il musicista ucciso a Napoli il 31 agosto 2023, a piazza Municipio.Ha voluto trasformare la tragedia personale in un impegno pubblico e per il bene comune, per dare un argine alla violenza - facebook.com Vai su Facebook

#Ucciso con un colpo di pistola, in piazza a #Boscoreale (Napoli), un #18enne incensurato. È successo nella notte. In 2, su uno scooter, si sono avvicinati ad un gruppo di ragazzi e hanno sparato. La vittima è morta in ospedale. I Carabinieri stanno seguend Vai su X

Ucciso in piazza a Voghera, la Procura di Pavia chiede 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore Adriatici - Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici. Riporta msn.com

Ucciso in piazza, chiesti 11 anni e 4 mesi per ex assessore - Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici. Riporta msn.com

Caso Adriatici, la procura chiede 11 anni e 4 mesi - La procura di Pavia ha chiesto 11 anni e 4 mesi per Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera accusato di omicidio volontario per avere esploso il colpo di pistola che la sera del 20 ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it