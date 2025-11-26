Ucciso in piazza a Voghera la Procura di Pavia chiede 11 anni e 4 mesi per l' ex assessore Adriatici

Al centro del procedimento la morte del 39enne marocchino Younes El Boussettaoui, avvenuta la sera del 20 luglio 2021. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

