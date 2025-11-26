Ucciso il 17enne Thomas a Pescara ridotta la pena ai killer in Appello | il giudice esclude la crudeltà
La Corte d'Appello dell'Aquila ha ridotto la pena per i due imputati ritenuti responsabili dell'omicidio del 17enne Thomas, in un parco a Pescara. In secondo grado è stata esclusa l'aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
17enne ucciso la mattina del 29 dicembre a Campi Bisenzio, sale a 6 il numero degli indagati per omicidio. Contestate le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ucciso il 17enne Thomas a Pescara, ridotta la pena ai killer in Appello: il giudice esclude la crudeltà - La Corte d'Appello dell'Aquila ha ridotto la pena per i due imputati ritenuti responsabili dell'omicidio del 17enne Thomas, in un parco a Pescara ... Come scrive fanpage.it
Thomas Luciani ucciso a 16 anni, pene ridotte per i due minorenni: «Esclusa l'aggravante della crudeltà». L'ira della famiglia - A un anno e mezzo di distanza dall'omicidio di Christopher Thomas Luciani, conosciuto come Crux, ucciso il 23 giugno 2024 in un parco a Pescara, pene ridotte per i due minorenni ... Si legge su msn.com
Pescara, sedicenne ucciso a coltellate: in appello chiesta la conferma delle condanne - 19 anni e 4 mesi per il ragazzo ritenuto autore del primo fendente che ha colpito Christopher; 16 anni per il secondo imputato, accusato di aver partecipato ... Come scrive repubblica.it