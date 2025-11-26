Uccise Sara Centelleghe con 77 forbiciate Badhan in aula guarda le foto della mattanza | Non ero in me mi spiace

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo – Jashandeep Badhan, 19 anni, origini indiane, è seduto al banco dei testi. Ha deciso di rispondere alle domande. È accusato di omicidio con l’aggravante della crudeltà e rapina. Un fardello che lo schiaccia, un processo da ergastolo. Il difensore, avvocato Grittini, ha insistito nel richiedere una perizia per il suo assistito. E la Corte d’Assise ha disposto una perizia medico psichiatrica nei confronti di Badhan (dopo l’arresto era stato ricoverato un mese al Papa Giovanni XXIII in Psichiatria) nonostante la ferma opposizione del pm e degli avvocati di parte civile, Pollini e Pizio. L’incarico verrà affidato all’udienza del 18 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

