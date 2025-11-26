Uccise l' anziana vicina per rapinarla confermata la condanna all' ergastolo

La decisione arriva al termine dell'appello bis disposto dalla Cassazione per verificare la capacità dell'imputato al momento dei fatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uccise l'anziana vicina per rapinarla, confermata la condanna all'ergastolo

