Uccise la moglie Piera nella vasca da bagno | 9 anni e 4 mesi per Enzo Giardi

Ravenna, 26 novembre 2025 – Nove anni e quattro mesi di pena. E' la condanna stabilita in Corte d'Assise a Ravenna per Enzo Giardi, che il 9 settembre 2024 uccise la moglie Piera Ebe Bertini, gravemente malata, annegandola nella vasca (il pm Daniele Barberini aveva chiesto sei anni due mesi e 20 giorni). Attenuanti prevalenti sulle aggravanti. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti (risarcimento danno e vizio parziale mente). Inoltre hanno stabilito per il 72enne anche l'interdizione perpetua ai pubblici uffici. Infine Giardi è stato dichiarato indegno a succedere alla moglie.

