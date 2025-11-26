Uccise la moglie Piera nella vasca da bagno | 9 anni e 4 mesi per Enzo Giardi
Ravenna, 26 novembre 2025 – Nove anni e quattro mesi di pena. E’ la condanna stabilita in Corte d'Assise a Ravenna per Enzo Giardi, che il 9 settembre 2024 uccise la moglie Piera Ebe Bertini, gravemente malata, annegandola nella vasca (il pm Daniele Barberini aveva chiesto sei anni due mesi e 20 giorni). Attenuanti prevalenti sulle aggravanti. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti (risarcimento danno e vizio parziale mente). Inoltre hanno stabilito per il 72enne anche l'interdizione perpetua ai pubblici uffici. Infine Giardi è stato dichiarato indegno a succedere alla moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Uccise i genitori nel 2024, oggi ascoltati la sorella e l’ex moglie di Luca Ricci - facebook.com Vai su Facebook
Uccise la moglie Piera nella vasca da bagno: 9 anni e 4 mesi per Enzo Giardi - Piera Ebe Bertini era gravemente malata e il marito l’annegò nella vasca da bagno il giorno prima del suo ricovero in struttura. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Enzo Giardi, uccise la moglie malata di Alzheimer/ “Provavo compassione per lei, mai lo rifarei” - A La vita in diretta l'intervista ad Enzo Giardi, il 72enne che uccise la moglie malata di Alzhaimer, annegandola nella vasca: cosa ha detto La Vita in Diretta ha intervistato brevemente al telefono ... Si legge su ilsussidiario.net