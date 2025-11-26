Uccisa sulla pista ciclabile Travolta in bici dal camion | Non si può morire così

Viola pedalava. Nel freddo della mattina bolognese, un altro giorno del nuovo lavoro si apriva per lei. Ma la ventitrenne non ha visto arrivare la sera. È morta a 23 anni, su quella strada di periferia, travolta da un camion che svoltando l’ha schiacciata. Viola Mazzotti, originaria di Cervia, aveva scelto di studiare a Bologna, dove si era laureata lo scorso anno in marketing e dove adesso stava svolgendo un tirocinio in un’azienda. Ieri mattina, alle 8,45, era in via dell’Arcoveggio, in sella alla sua bici. Percorreva la pista ciclabile, due strisce di vernice disegnate sull’asfalto del marciapiede, quando arrivata all’attraversamento pedonale un camion cassonato, che trasportava dei materiali al vicino cantiere del tram, svoltando a destra in via Francesca Edera De Giovanni l’ha travolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa sulla pista ciclabile. Travolta in bici dal camion: "Non si può morire così"

